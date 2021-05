El tremendo enfado de Jesús Castro cuando le pillan con su novia

Fue el pasado mes de abril cuando se hizo público que Jesús Castro tenía nueva novia, y una persona que es bastante conocida en el mundo de las redes sociales: Alba Casillas, la explosiva prima de Iker Casillas.

Y aunque la pareja ya ha confirmado su amor a través de Instagram compartiendo con sus seguidores besos y muestras de cariño, y a pesar de que el actor, que siempre evita hablar de su vida privada ante los medios, no tuvo reparos en confesar públicamente que estaba enamorado durante la presentación de eGoGames, una plataforma de juegos online, a principios de mayo: "Estoy feliz y a gusto con la vida, en general. No suelo hablar de mi vida privada, sí que he subido una foto con ella porque al final nunca lo he hecho, me apetecía y mucha gente se quiere subir al carro. Cuando me legaron ciertos comentarios, dije esto lo soluciono, no me pilla Nobel, llevo 9 años en la profesión y dije esto es fácil, lo quito de raíz y digo lo que pasa. Si se quiere subir al carro que se suba al suyo propio que a mí me ha costado mucho trabajo montarme el mío", confiesa.

Además, el intérprete, durante este acto, reconocía por qué ha hecho pública esta relación: "Una cosa es no mostrar tu vida, que yo no la voy a mostrar nunca y otra cosa también es esconderme. Quizás sí que me arrepiento, tendría que haber hecho igual, subir alguna foto otras veces, que quede constancia y todo es normal, pero al final te escondes y el que dejas de disfrutar eres tú. Subes la foto, te quitas y empiezas a vivir que ya toca, me he quedado a gusto, me tocaba vivir y estar tranquilo".

Parece que ahora no tiene muchas ganas de que le fotografíen junto a ella…

Y es que el protagonista de 'El niño' no ha ocultado su enfado con los medios cuando les han grabado juntos por primera vez en Madrid y les han preguntado por su amor se ha mostrado muy molesto: "¿No tenéis nada más que hacer que hacer que estar aquí?", ha exclamado el actor, sin entender qué interés tiene verle disfrutando de su amor: "Sabéis que no entro nunca a hablar de mi vida privada, no lo voy a hacer hoy". "Si queréis ver cómo estoy mirarme, nunca he estado mejor. No me enfado, pero me parece increíble que vengáis en un día que tengo libre a molestarme", ha asegurado, incrédulo confesando que le "repele esto".

Por su parte, su chica, Alba, se mantenía en un segundo plano discreta mientras el intérprete estallaba ante las cámaras: "Un día que estoy tranquilo y veo esta película, este despliegue porque he comido una pizza y me he tomado una coca cola cero, me parece increíble. Sé que está la cosa mal y no tenéis mucho contenido. Está la cosa muy barata para que yo interese". Y añadía: "Yo no me enfado cariño, porque si yo me enfado este señor no graba. No me estoy enfadando porque os respeto muchísimo, pero me gusta que sea un ten con ten. Igual que yo os respeto me respetéis a mí y creo que no se está dando. Os lo digo sinceramente, puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada, también puedo no serlo y créeme que no queréis".

En el vídeo de arriba te mostramos parte de la secuencia de su enfado.

