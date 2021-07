Tamara Gorro revela lo que ha significado para ella ser Dama Centella en 'Mask Singer'

La noche de este pasado jueves se ha convertido en una de las más especiales para Tamara Gorro. Y es que, la influencer debutó sorprendentemente en la final de 'Mask Singer' bajo la máscara de Dama Centella. Pese a que su participación en el programa no fue la misma que la de otros concursantes como María Pombo, dado a que la youtuber no competía, se convirtió en una de las auténticas protagonistas de la noche desempeñando el rol de ''máscara digital''.

Su desenmascaramiento consiguió dejar atónitos tanto a los investigadores del programa como a los espectadores. Una inesperada sorpresa que dejó a todos boquiabiertos y a la televisiva radiante de felicidad. Y es que, al quitarse la máscara, luciendo una enorme sonrisa de oreja a oreja, se pudo apreciar la increíble emoción y alegría de Tamara de poder formar parte del equipo. Tanto es así que, tras salir del escenario, quiso confesarle a 'Dama' lo que había significado para ella participar en 'Mask Singer': ''Dama, cariño, me has hecho vivir la mejor experiencia de juego de mi vida''.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, en sus redes sociales ha querido inmortalizar la gran experiencia que vivió a través de un 'reels' de Instagram que recopila sus mejores momentos del programa. Un divertido post junto al que, además, ha querido sincerarse sobre todo lo que le sintió: ''SÍ, SOY DAMA CENTELLA. Familia virtual, confirmado: me conocéis demasiado. Muchos de vosotros me pillasteis a la primera. Pero de eso se trata este gran programa, de jugar. Creedme, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida'', ha comenzado diciendo.

Asimismo, ha querido confesar cómo vivió el momento en el que le propusieron participar en el programa: ''Cuando me propusieron formar parte de este equipo, estuve celebrándolo varios días. ¿Sabéis por qué? Porque imaginaba lo que iba a vivir: emoción, tensión, nervios, misterio y alegría… ¡y así fue! A la vez conocer a un equipo increíble, que es lo más bonito que me llevo de allí. Cientos de profesionales con un único objetivo: entretener al espectador en estos momentos que tanta falta hace reír. Atentos, divertidos, cariñosos y muy trabajadores. Felicidades y gracias por lo bien que me habéis tratado''.

Para concluir su precioso mensaje, ha querido agradecerle la oportunidad tanto a la cadena como a la organización del programa, así como a sus seguidores, ''Familia virtual'', como así les llama, por alegrarse tanto de sus logros y por estar tanto en lo bueno como en lo malo.

