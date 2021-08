La sorprendente foto que ha elegido Angy Fernández para felicitar a Úrsula Corberó de cuando eran adolescentes

Angy Fernández ha querido felicitar a su vieja y gran amiga, Úrsula Corberó, a través de Instagram. Las dos actrices se conocen desde que eran muy jóvenes, en concreto desde que eran adolescentes, gracias a la serie 'Física o Química' en la que ambas tuvieron un papel durante siete emocionantes temporadas. Es por eso que Angy le guarda mucho cariño a Úrsula, tal y como ha querido demostrarles a sus seguidores.

La artista ha publicado un Stories en el que ha escrito: "Happy 32, my dear Úrsula" (Felices 32, mi querida Úrsula). En la foto se aprecia a las dos amigas con el look que llevaban sus personajes Paula (Angy) y Ruth (Úrsula) en la exitosa serie adolescente y donde se aprecia el enorme y gran cambio físico de ambas. El pasado año 'FOQ' volvía a la pantalla con un esperado reencuentro aclamado por los fans del formato, donde se veía a los personajes años después de dejar el Instituto Zurbarán. Sin embargo, el personaje de Úrsula no pudo asistir a este reencuentro debido a que estaba trabajando en la nueva temporada de 'La Casa de Papel', en la que hace el papel de 'Tokio'. Úrsula, con más proyección internacional que Angy, no ha olvidado a su íntima amiga, con la que ha compartido y sigue compartiendo momentos muy especiales.

Angy ha compartido una foto con Úrsula en sus stories de Instagram | Instagram

La catalana recibe sus 32 con los brazos abiertos ya que vive uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. La intérprete ha dado un salto a Hollywood con la película 'Snake Eyes', su primera cinta en la ciudad de las estrellas. Ademá,s se ha convertido en la protagonista de la nueva publicación de la revista Vogue: "Gracias a la vida por permitirme hacer lo que amo y seguir cumpliendo sueños. Muchas gracias Vogue Spain. Siempre agradecida con mi equipo y con todos los que estáis leyendo esto. Qué emoción", expresaba la actriz en sus redes sociales.

Seguro te interesa...

Angy Fernández, la foto con su madre donde parecen la misma persona