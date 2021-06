Sara Sálamo denuncia amenazas de muerte: "Te vamos a matar"

Sara Sálamo no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la terrible situación que vive al recibir amenazas de muerte constantes a través de las redes sociales. Lo ha revelado en una entrevista en el Huffington Post, donde también ha tratado, entre otros, temas como la pandemia, el trabajo o la maternidad.

Y es que la actriz canaria suele estar en el centro de la polémica ya que ha hecho de sus redes sociales su altavoz para dar su opinión sobre determinados temas. En el caso de las amenazas, se ha sentido identificada con Candela Peña, quien recientemente denunciaba a un acosador que incluso ha llegado a mandarle fotos de ella con su hijo por la calle.

Una situación que en el caso de Sara ha llevado a comisaría y en las propias redes sociales “para que se cierren esas cuentas y no tengan un altavoz”. Y es que a la intérprete le han llegado a mandar “selfies con armas diciendo te vamos a matar”, de ahí que fuera a denunciar “porque no es un insulto que se queda ahí. Eso es sobrepasar cualquier línea”.

Pero, sin duda alguna, las más duras son las que llegan por parte del mundo del fútbol. Muchas de ellas las ha denunciado públicamente, pero “aún quedan los residuos que son constantes”. Incluso se ha planteado en más de una ocasión abandonar sus perfiles: “Tengo días en los que me digo que tengo que denunciar esta situación, y luego me paso dos meses sin abrir la boca porque pienso que no me compensa o no tengo tiempo”.

