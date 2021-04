Rosario Flores, muy afectada tras la muerte de Quique San Francisco

Rosario Flores visitaba el programa ‘Liarla Pardo’ donde no tenía reparos en reconocer lo mucho que le había afectado la muerte de Quique San Francisco, el que fuera su amor de juventud. “Me ha tocado mucho su partida y hablo mucho con él. Se ha ido una parte de mi vida con él”, aseguró, definiéndole como “un genio irrepetible, generoso y un artista maravilloso”.

Y es que la cantante lo echa muchísimo de menos, ya que recuerda con nostalgia que juntos pasaron “una de las etapas más bonitas de mi vida”. Y es que Rosario era muy joven cuando lo conoció: “Lo conocí con 18 años y él tenía 27 y me hizo la mujer que soy hoy, porque yo era una niña. Me podía haber enseñado cosas malas, y me enseñó a ser una mujer libre, a saber querer bien”.

Fue su primer gran amor, de ahí que tras su pérdida no dudara en compartir unas preciosas palabras despidiéndose de él con un emotivo mensaje: “Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida. Nunca te olvidaré, mi genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada, mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí”.

Su historia de amor se inició porque Quique era amigo íntimo de Antonio Flores, hermano de Rosario. Pasaron cuatro años juntos, pero el actor reconocía a Bertín Osborne durante una entrevista el cambio que dio él durante ese período de tiempo por sus adicciones: “Tuve dos años maravilloso con Rosario y dos que me dediqué a esa maldita cosa. La diferencia fue notable porque ella conoció una persona y terminó conociendo otra”.

