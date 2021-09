La respuesta de Isabel Jiménez al ser preguntada por Sara Carbonero y Kiki Morente

Isabel Jiménez se encuentra atravesado un inmejorable momento de su vida. Entre otras cosas por el prestigioso reconocimiento que ha recibido por parte de una conocida revista por su labor a favor del medioambiente y de la sostenibilidad, como fuente de inspiración para futuras generaciones.

Radiante y luciendo un bolso y un conjunto en tonos verdes como guiño al tema por el que ha recibido el importante mérito, la presentadora se ha pronunciado por primera vez acerca de la relación entre su gran amiga, Sara Carbonero y Kiki Morente. Una reacción con la que no ha confirmado ni ha desmentido ni el noviazgo ni la supuesta ruptura de la comentada pareja por la presión mediática a la que han estado sometidos a lo largo de este verano.

Después de un verano de lo más familiar en su Almería natal con su marido, Álex Cruz, y sus pequeños, Hugo y Dani, e inmersa de nuevo en la rutina, Isabel nos ha contado cómo se encuentra Sara en este inicio de curso tan ilusionante como repleto de proyectos. "Está muy bien, fenomenal, a tope con la nueva campaña de 'Slow Love'", ha señalado, feliz tras haberse reencontrado con su amiga después de las vacaciones, en las que apenas se han visto.

"Este verano no hemos coincidido. Hemos estado cruzadas, de las veces que más tiempo hemos estado sin vernos desde que estaba en Oporto", ha apuntado, confesando que siguen tan unidas como siempre y que el que "no haya foto" no quiere decir que no se hayan ido de viaje juntas en el primer verano de soltera de Sara.

"Mira que yo me esperaba esa pregunta", ha asegurado sonriente Isabel cuándo le hemos nombrado la relación de Sara y Kiki, demostrando una vez más su discreción en lo que a la vida privada de su comadre se refiere. "Qué voy a decir, es un juego para vosotros, vosotros sabréis, que lo estáis diciendo todo vosotros", ha apuntado, sin confirmar o desmentir cómo está el corazón de la ex de Iker Casillas en estos momentos.

Seguro que te interesa...

El motivo por el que Sara Carbonero y Kiki Morente se verán las caras de nuevo