La reacción de Kiki Morente al nuevo proyecto de Sara Carbonero fuera de la radio

Sara Carbonero ha finalizado uno de sus veranos más especiales y tras recargar pilas junto a sus amigos y familia, la periodista anunciaba hace unas semanas su regreso a Radio Marca, donde estrena su propio programa, 'Que siga el baile', que se emitirá todos los jueves de 15.00 a 16.00 y en el que entrevistará a diferentes protagonistas del mundo de la cultura.

Además, en el terreno sentimental no le va nada mal. Tanto ella como Kiki Morente se convertían en una de las parejas del verano al salir a la luz su relación. Sin embargo, hace unos días varios medios de comunicación apuntaban a una ruptura de la pareja debido a la presión mediática a la que han estado sometidos y otros, sin embargo, aseguran que Sara y Kiki continúan con su noviazgo, pero que están intentando llevarlo con la máxima discreción posible. Y de ahí que se filtrase tanto su presunta ruptura como la complicidad de Sara con el ex de Lara Álvarez, Adrián Torres.

La reacción de Kiki Morente

Pero lo cierto es que continúen su noviazgo o no, todavía no está claro, Kiki Morente y Sara Carbonero se verán las caras el próximo 30 de septiembre, ya que el cantaor es uno de los primeros invitados de Sara para su programa

Pero esto no es todo, la periodista está de celebración ya que el 14 de septiembre sale a la luz su primer videoclip, donde mostrará sus dotes interpretativas. Es por eso que este fin de semana ha querido festejarlo con los autores de la canción y ha publicado en su Instagram una imagen brindando con ellos. Una publicación que no solo ha encantado a sus fans, sino que ha hecho que Kiki Morente también reaccione a ella... ¡y le de a 'me gusta'!

