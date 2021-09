Diletta Leotta y Can Yaman han sido una de las parejas más envidiadas a nivel internacional, sobre todo por los fans del actor, los mismos que hace unas semanas sacaban a la luz varias teorías que confirmaban su ruptura. Tras un verano completamente separados donde no había ni rastro de su relación en las redes sociales, los fanáticos fueron los encargados de desvelar esta información después de que ambos viviesen un amor de lo más corto, pero intenso.

Después de varias pistas que confirmaban que algo pasaba entre ellos, como la asistencia de Can al Festival de Cine de Venecia con otra chica que no era Diletta, ahora ha sido la propia periodista quien ha querido abrirse en canal y contar en el programa italiano 'Verissimo' que ambos han decidido acabar con su relación, tomando caminos diferentes.

Allí, la protagonista quiso abrir su corazón y contar algunos detalles de su amor, pero sin entrar en los motivos principales de su ruptura. "Con Can fue una hermosa historia, un sueño, un cuento de hadas, un amor a primera vista. Somos dos chicos de 30 años que nos amamos, que intentamos vivir esta enorme pasión", contaba al recordar la relación con su chico.

Un noviazgo que parecía ir viento en popa y a toda prisa, ya que al mes de estar juntos, el actor quiso pedirle matrimonio. Una celebración que se ha quedado en simples palabras, ya que la pareja no podrá darse el 'sí quiero', puesto que ambos han decidido acabar con lo que un día empezó, a pesar de que Dilletta ha confirmado que cree que aún sigue enamorada.

Aún así, no parece que sea una ruptura definitiva, ya que por parte de la presentadora podría haber una reconciliación: "No es un momento fácil, como les puede pasar a todas las parejas. No sé qué pasará en el futuro. El amor es impredecible e incluso la vida es impredecible", contaba en el programa.