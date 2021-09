La primera foto de Lucía Rivera junto a Willy Hernángomez tras los rumores de su posible relación

Lucía Rivera ha vivido un verano de ensueño donde no han faltado los posados veraniegos en la playa y las largas veladas en barco. En cuanto al amor, parece que las cosas le van bastante bien, aunque hace unos meses dejó claro que no estaba enamorada tras los rumores de su supuesta relación con el empresario Alejandro Sáez Novales. "No, y la verdad que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Estoy centrada en mi y en los míos. Cuando llegue alguien que aporte y no afecte a mi estabilidad emocional y de verdad me entren ganas, seré la primera en abrirle la puerta", fue su respuesta a la pregunta que le hizo uno de sus seguidores.

Después de que estos rumores quedarán aparcados, la hija de Blanca Romero volvió a convertirse en una de las protagonistas de la prensa del corazón debido a su posible relación con el jugador de baloncesto Willy Hernángomez. Aunque ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar estas especulaciones, son muchos los comentarios que se han ido dejando a través de sus redes sociales, los cuales ya no pasan desapercibidos.

La modelo ha aprovechado los pocos días que le quedan en Madrid al deportista, ya que está a punto de comenzar otra nueva etapa fuera de España, para quedar con él y subirlo a sus redes sociales. Una instantánea donde ambos están muy juntos y bastante felices mientras disfrutan de una cena: "Reencuentros", ha comentado Lucía junto a un emoticono de corazón en su Instagram Stories.

Lucía Rivera | Instagram Stories Lucía Rivera

Aunque es muy poco lo que se sabe de su relación, las interacciones entre ellos dejan claro que hay algo más que una simple amistad, pero aún ninguno de los dos ha querido aclarar nada. Y es que quizás uno de los motivos por los que aún no han dado el siguiente paso es por la distancia que hay entre ellos, ya que el jugador de baloncesto vive en Estados Unidos y Lucía en Madrid.

