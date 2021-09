La preocupación de Gloria Camila por su novio tras una aparatosa caída

Gloria Camila Ortega está más enamorada que nunca de su pareja, David. Su amor se encuentra consolidado, actualmente están viviendo juntos en Madrid y se han convertido en un fuerte pilar el uno para el otro. Con la emisión del documental de su hermanastra Rocío Carrasco, Gloria lo pasó muy mal y David estuvo junto a ella en los momentos más duros. Además, el mal trago no ha acabado: está a punto de emitirse la segunda temporada de la docuserie que seguro salpicará de lleno a su padre Ortega Cano.

Pero mientras se avecina la tormenta, la pareja ha vivido un momento de lo más desafortunado: el pasado fin de semana el novio de Gloria sufrió una aparatosa caída mientras jugaba al fútbol. Los enamorados tuvieron que ir al hospital de la zona y allí pasaron alrededor de unas tres horas.

Los sanitarios estuvieron haciéndole pruebas al joven hasta que descifraron su diagnóstico final: un esguince en la clavícula y media fractura de ligamentos nivel 2. Así lo ha confirmado la propia influencer en un post que ha compartido en su perfil de Instagram. La publicación contiene dos imágenes: una antes del partido y otra después del accidente sufrido por el futbolista amateur. Gloria ha relatado de forma descriptiva la situación ocurrida: "Domingo 8:30 de la mañana. Preparados para irnos. Partido en Pinto. Domingo22:30 de la noche. Preparados para cenar. Esguince en la clavícula y media fractura de ligamentos nivel 2".

Sin embargo, a la colaboradora de televisión no le parece tan negativa esta situación: "Enfermo y enfermera por un tiempo. Y oye, ni tan mal. Más tiempo, más mimos, y más unión. Somos un bloque y no nos hunde nada ni nadie", ha escrito. Además, le ha dedicado unas palabras al lesionado: "Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida, después del suegro, claro está. Aunque a veces se caiga de una forma un poco extraña que nos haga estar 3 horas en el hospital y como resultado sea un cabestrillo que es más difícil de poner que montar un mueble de IKEA. Te quiamo David, y mucho", ha finalizado su reflexión de forma humorística y bonita.

