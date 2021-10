El piropo con el que David Bustamante deja sin palabras a Pilar Rubio

David Bustamante visitaba El Hormiguero para hablar del musical de ‘Ghost’, el nuevo proyecto profesional del artista en el que se estrena como actor. Todo un reto con el que está muy ilusionado, y eso que Pablo Motos le lanzaba que sus compañeros se quejaban de que lo que mejor se le da es llorar: "Tener la intención de transmitir un sentimiento y llegar a hacerlo es lo más complicado... Eso de llorica con 20 años me escocía, pero ahora me tomo las cosas con la seriedad que tienen. Antes me ofendían cosas, aunque a veces salto porque soy temperamental, como sabes".

La que regresaba también a El Hormiguero con su sección de moda era Pila Rubio, que aparecía en el plató guapísima luciendo una figura espectacular enfundada en un traje estampado. Motos, el mayor hater de Pilar en términos de moda, aprobaba su look, al igual que Bustamante, que al verla desfilar le ha soltado: “Me gusta todo”.

Un piropazo ante el que Rubio se ha quedado sin palabras y ha tardado unos segundos en reaccionar. No obstante, al responderle le ha dicho: “Pues tú no vas a la moda porque no llevas ningún estampado”.

No es de extrañar que Pilar acapare todas las miradas allá por donde pasa puesto que tras haber sido madre de cuatro hijos, ha conseguido recuperar siempre su figura en tiempo récord. Muy volcada con una vida saludable en la que el deporte es el protagonista, además de una dieta equilibrada, la colaboradora puede presumir de un cuerpazo de escándalo.

Ahora que ha comenzado su vida en París, ya que su marido Sergio Ramos fichó por el PSG, regresa a Madrid cuando es necesario para cumplir con sus compromisos profesionales. Y es que es una mujer todoterreno como ya ha demostrado en más de una ocasión, aunque por encima de todo está la familia que ha formado junto a Ramos.

