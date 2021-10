La petición pública que ha hecho Nuria Roca a Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más consolidadas y cómicas de nuestro país, pues son muchas veces en las que se han convertido en los protagonistas debido a sus comentarios o publicaciones en las redes sociales, las cuales utilizan para mostrar su lado más natural, aparte de la cantidad de proyectos donde ambos están envueltos.

Esta misma mañana, Nuria ha aprovechado para felicitar públicamente a su marido, quien cumple 51 años de edad. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido escribirle una bonita felicitación, pero con segundas intenciones, ya que ha aprovechado para hacerle una propuesta: "¡Ei, rey! ¿Me invitas hoy a cenar? Felicidades mi amor", ha escrito la presentadora junto a una foto del escritor disfrutando en un restaurante.

Una publicación que no pasó desapercibida para sus seguidores y amigos, quienes no dudaron ni un segundo en dejar comentarios felicitando a su marido, como Paula Echevarría, Lolita Flores o Elena Furiase, entre otros. Una pregunta de la que aún no ha obtenido respuesta, pero que seguramente cumplirán y lo compartirán en sus redes sociales, ya que constantemente muestran su día a día.

Pero, por si fuera poco, Nuria también ha querido compartir en su Instagram Stories unas románticas palabras junto a una foto de Juan: "Felicidades mi amor… porque volvamos a esta esquina a celebrar siempre", ha escrito junto a la canción de 'La Leyenda del Tiempo' de Camarón de la Isla. Una semana muy especial para toda la familia, ya que el viernes también cumple años la pequeña de la casa, Olivia, quien se ha convertido en protagonista, en más de una ocasión, en el perfil de Instagram de su madre.

Seguro que te interesa...

Los mensajes que se han lanzado Juan del Val y Nuria Roca a través de sus redes sociales