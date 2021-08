El Pequeño Nicolás, víctima de una brutal paliza en Marbella

El Pequeño Nicolás, un controvertido personaje continuamente envuelto en polémicas, ha sido víctima de una brutal paliza en Marbella. El joven estaba disfrutando de un concierto con sus amigos y al finalizar la actuación los organizadores evacuaron el recinto, fue entonces cuando sucedió el desafortunado desenlace. Presuntamente uno de los vigilantes del espectáculo fue quien propinó la paliza a Nicolás, mientras este estaba esperando a uno de sus amigos para subir a un autobús.

El joven tuvo que ser ingresado de urgencia esa misma noche en el hospital al presentar múltiples hematomas, un posible traumatismo craneal y una hemorragia en el ojo derecho, después del encontronazo con el personal de seguridad, según ha informado El Confidencial. La policía recibió el aviso de la pelea en el descampado donde estaban aparcados los autobuses e intervino rápidamente. Horas más tarde Nicolás volvió a acudir al hospital debido a las molestias que estaba sufriendo. Su diagnóstico final fue: traumatismo cerebral y facial, hemorragia subconjuntival en el ojo derecho y contusión en el codo derecho. De momento no se ha presentado ninguna denuncia contra el agresor, algo que quizás el polémico joven haga más adelante.

Además, ha querido calmar a sus seguidores con una foto en Instagram: "Gracias por los mensajes de apoyo que me estáis mandando. Para todos: estoy mejor y recuperándome en casa tras ser atendido la noche del domingo en el Hospital La Princesa por maravillosos profesionales. No hay odio que pueda con todo el cariño que siempre recibo. Me cuesta un poco respirar pero no sonreír", escribió junto a una foto en la que se ve su nariz cubierta por una gran tirita. Y es que hay que recordar que recibió una paliza este mismo año por parte de unos seguidores que alegaron que se negó a hacerse una foto con ellos.