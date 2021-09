Óscar Casas celebra su cumpleaños arropado por su hermano Mario Casas tras su ruptura con Begoña Vargas

Óscar Casas celebra este martes su 23 cumpleaños después de un verano cargado de viajes y bien arropado por su familia, ya que los rumores apuntan a que ha puesto punto y final a su relación con Begoña Vargas tras más de dos años juntos.

Una noticia que ha llegado por sorpresa para muchos de sus seguidores, ya que ambos han mostrado constantemente su bonita relación en las redes sociales. Pero, como todo en la vida, las cosas siempre llegan a su fin, y según confirman fuentes cercanas a la pareja, los dos llevan varios meses separados. Aunque algunas personas del entorno aseguran que la temporada del hermano de Sheila Casas en Cantabria habría sido el detonante para que ambos rompiesen su relación, pero esto es solo una suposición, ya que de momento ninguno de ellos ha querido pronunciarse sobre el tema.

Este martes 21 de septiembre el actor va a celebrar su cumpleaños, pero arropado por su familia y amigos, sobre todo por su hermano Mario Casas, quien se ha convertido en su mayor apoyo en estos momentos. Óscar pasará este día tan especial junto a sus amigos, su hermano y la novia de este, Desiré Cordero, con quien empezó hace tan solo unos meses y parece que entre ellos la cosa sí que va de maravilla, pues son varias las veces que han sido pillados por las cámaras compartiendo desde cenas hasta las tareas más cotidianas, como ir a hacer la compra.

Aunque a nivel sentimental las cosas a Óscar no le están yendo del todo bien, a nivel laboral no ha parado de trabajar, incluso está a nada de estrenar su próxima serie en Netflix, la cual ha podido disfrutar grabando con su amiga Blanca Suárez, ex de su hermano Mario.

