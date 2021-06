Ortega Cano sufre una bajada de tensión tras recibir el alta del hospital

Este pasado martes Ortega Cano ingresaba en el hospital para someterse a un cateterismo, y tan solo 24 horas después, el diestro era dado de alta. Ortega salía de la clínica acompañado de su mujer, Ana María Aldón, que no se ha separado de él ni un momento desde que ingresó.

En torno a las 11.00 horas José Ortega Cano abandonaba el Hospital Montepríncipe de Madrid visiblemente cansado. A su salida, el diestro aseguraba que se encontraba "bien" pero un "poquito flojillo", confesando su alegría por "poder volver a casa con mi familia y con mi niño tras venir por una cosa de estas al hospital".

En ese momento mostraba buen aspecto, y con los apósitos de las vías todavía en las muñecas, el extorero contaba en qué había consistido su operación: "Me han puesto un stent y me han revisado el otro que estaba bien". "No deja de ser una intervención, y ojalá que dure un tiempo", añadía, confirmando que los médicos le han dicho que "parece que está fuerte el corazón".

Sin embargo, y a pesar del buen aspecto de Ortega Cano al abandonar el hospital, su familia está muy preocupada por su estado de salud y dos horas después de recibir el alta Ana María declaraba bastante afectada a las puertas de su domicilio que su marido está "regular" y que, si no le llega a agarrar se le hubiese desplomado al salir del centro médico porque está "muy débil", así lo revelaba ante las cámaras.

Esperemos que durante estas horas el estado del diestro mejore y se sienta mucho más recuperado, seguro que en casa y rodeado del calor y cariño de los suyos lo consiga mucho más rápido.

