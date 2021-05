El motivo por el que Ana Morgade ha estado ingresada tres días

Ana Morgade se convertía en mamá el pasado mes de marzo. Muy consciente de lo que supuso este gran paso para ella, no dudó en dar los detalles de cómo se sintió al dar a luz: "Estoy exhausta, gente. Esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie".

Pero ahora la humorista ha tenido que regresar al hospital. Así lo publicaba ella misma al compartir una imagen tumbada en la cama del hospital, desde donde ha querido sincerarse sobre lo que le ha ocurrido, ya que ha tenido que estar tres días ingresada.

“Hoy sí me apetece compartir foto! He estado 3 días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro). Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble! Otra vez, gracias al equipo médico (de diagnóstico, de quirófano, de revisión en planta, y al anestesista que me prometió despertarme con una careta de caballo”, ha escrito junto a la instantánea.

Además, ha querido agradecer a todo el personal médico la paciencia y el afecto que le han brindado. Y, como siempre, ha tirado de su peculiar humor para terminar diciendo: “Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de una onda vital de Son Goku”.

