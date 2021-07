María Isabel muestra los mensajes que ha recibido tras anunciar que se retira por ansiedad

En la tarde de este pasado jueves el mundo de la música recibía una noticia de lo más inesperada: María Isabel dejaba su carrera profesional a sus 26 años de edad, tal y como ella misma dejaba constancia en sus redes sociales a través de un conmovedor comunicado. Una retirada que entristecía a todos aquellos que miles de veces cantaron y bailaron 'Antes muerta que sencilla' como si del fin del mundo se tratase y que dejaba a más de uno sin palabras.

Tras la publicación donde anunció la sorprendente y dura decisión, en la que confesó que padecía ansiedad, fueron muchos tanto los rostros conocidos como los seguidores que quisieron brindarle su apoyo a la cantante. Kiko Rivera, Tamara Gorro, Amor Romeira… un sinfín de personajes públicos que le dedicaron unas emotivas palabras.

Y ahora, la artista ha querido compartir a través de sus Stories de Instagram una serie de sentidos mensajes que ha recibido por parte de algunos de sus seguidores. El primero de ellos viene de la mano de una cuenta de fans: ''No cerramos etapas, siempre la dejamos abierta para algún momento porque es una gran cantante, pero más allá de eso es una persona maravillosa que nos ha dejado a todos marcados en el alma con su música y con su forma de ser, de contestar siempre, de responder 'directs' e incluso dar consejos del amor propio y dar voz a algo tan importante como es quererse a sí misma poniendo límites de aquello que le está haciendo mal'', ha comenzado escribiendo la usuaria.

''Y eso es lo que estás haciendo ahora, pero esto es un hasta pronto y aquí nos vamos a quedar contigo. También siempre has estado muy pendiente de los fans y no has hecho sentir a nadie nunca aparte de todo lo que has formado, sino de que lo que es tuyo también es nuestro. Las gracias son para ti, infinitas gracias'', ha concluido la seguidora. Un mensaje que la onubense ha querido agradecer enormemente con estas palabras: ''Gracias por todo siempre… el mayor regalo es teneros. Ojalá pronto pueda estar ahí arriba, un abrazo, os amo''.

Asimismo, tanto un amigo de la joven como otra seguidora han querido agradecerle el hecho de que haya normalizado públicamente un tema tan importante como es la ansiedad y que le haya dado visibilidad: ''Gracias por normalizar y reconocer públicamente esta situación… A todo artista le llega su momento de ansiedad, frustración, incomprensión social y un sinfín de cuestiones que nadie imagina. Batallamos en silencio con miles de situaciones y tenemos que estar muy preparados psicológicamente para afrontar un diario lleno de presiones y dificultades'' y ''No paramos de ver noticias como esta y es que esto siempre ha estado y no deja de suceder. Está presente en todos los ámbitos y le ocurre a muchísimas personas. La salud mental hay que cuidarla igual o más que la física y por desgracia está muy infravalorada. Mucho ánimo y todo mi apoyo. Gracias por darle visibilidad'', son los respectivos mensajes.

Seguro que te interesa...

El atractivo moreno que tiene muy enamorada a María Isabel: "Parejaza"