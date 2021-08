María Pedraza demuestra así que pasa mucho tiempo al lado de Álex González

Los rumores sobre la posible relación entre María Pedraza y Alex González van en aumento. Actualmente podría decirse que es uno de los shippeos más emocionantes del panorama español. Es más, los seguidores comentan cada paso que da la supuesta pareja.

Los actores se conocieron en Málaga en el rodaje de la segunda temporada de 'Toy Boy' y desde entonces han ido dejando numerosas pistas sobre su supuesto amor. Comenzaron con continuos comentarios en las publicaciones de ambos, el uso del emoji de una cometa como "su símbolo", fotos en los mismos sitios… Pero sin duda, los rumores se desataron cuando la intérprete colgó una foto con una camisa de Alex, y para más inri, recientemente Pedraza publicó un video bailando en el que escribió "Nothing around us" y mencionó al actor, que respondió "a saco".

Tras ello, el juego entre ambos ha seguido. María publicó una sensual foto en la que ha escrito un intrigante mensaje: "I dare you" (te reto). La artista lanza un reto al aire sin nombrar a nadie pero ha sido Alex quien no ha tardado en darse por aludido: "You dare… me?" (¿me retas a mi?).

Pero la cosa no queda ahí. Recientemente la actriz ha publicado en sus redes sociales un conjunto de fotografías y…¡sorpresa!, en algunas de ellas aparece junto a Álex González. Lo cierto es que están acompañados de más gente pero, una cosa no quita la otra.

"Pumping happiness" (bombeando felicidad), escribía María junto a las fotografías. Se puede ver a todos pasando un buen rato mientras posan con gestos divertidos en todas las instantáneas.

Por su parte, Álex también ha publicado un conjunto de imágenes y en una de ellas aparece con Pedraza. "Brightest nights" (noches brillantes), escribe el actor.

Otra de las razones por las que ambos pasan tanto tiempo untos podría ser porque comparten el mismo representante. Pero, ya son demasiadas casualidades en poco tiempo que nos hacen pensar que detrás de una bonita amistad hay algo más.

Seguro que te interesa...

El reto que lanza María Pedraza al que Alex González responde