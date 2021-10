Así es María, la hija influencer de Pep Guardiola, enamorada de este futbolista

Más información La elegancia de la muy poco conocida mujer de Pep Guardiola

Hace más de 9 años que Pep Guardiola dijo adiós al Fútbol Club Barcelona para seguir su legado como entrenador de fútbol fuera de España. El Bayern de Múnich, en Alemania, fue su primer destino. Posteriormente se trasladó a Inglaterra para entrenar al Manchester City, donde ya lleva 5 temporadas.

Pero mientras Pep sigue cosechando éxitos con su equipo, a su hija María parece que le gusta hacerle la competencia. La joven ha vuelto a ser noticia en los medios británicos después de ser pillada con un futbolista por las calles de Londres.

María es la mayor de los tres hijos del ex futbolista del FC Barcelona y la empresaria Cristina Serra, dueña de la exitosa firma de moda que lleva su nombre. A sus 20 años, María ya está ganando una gran popularidad en Instagram, donde acumula 123.000 mil seguidores a pesar de tener la cuenta privada.

El futbolista en cuestión es el italiano Dele Alli, jugador del equipo Tottenham Hotspur, con quien ya se le había relacionado meses atrás. El medio británico 'Daily Mail' ha sido el encargado de publicar las fotografías del encuentro de ambos donde no esconden una amistad que puede estar yendo más allá.

Las imágenes muestran como el centrocampista de 25 años y la influencer almuerzan en un lujoso establecimiento antes de acudir a una cafetería y montarse en un coche que les está esperando.

Tal y como mencionábamos, no es la primera vez que se les relaciona juntos. Meses atrás, en mayo, ya fueron captados juntos en una discoteca en Londres. "No parecían tener ninguna preocupación. No les importó quién les veía mientras se besaban frente a la cabina del DJ", mencionaba un testigo que presenció todo a 'The Sun'.

El mismo medio aseguraba que María habría confesado a su gente más cercana que son "solo amigos". El futbolista, por su parte, terminaba a comienzos de año su relación con la modelo Ruby Mae tras 5 años juntos.