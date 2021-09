Kiko Rivera se ha sincerado públicamente y como nunca antes sobre un delicado tema que, por desgracia, tuvo que hacer frente en su pasado. Y es que, lejos de alzar su voz para comentar algo relacionado con el vigente conflicto con su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre, Paquirri, esta vez lo ha hecho para hablar por primera vez de la complicada etapa que vivió en el internado de Toledo.

El hijo de la tonadillera se ha armado de valor y ha confesado que durante su adolescencia sufrió bullying: "Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo. Y sí, me hacían bullying, quizás no como lo ha explicado el, pero si fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura para que engañaros, por la simple razón de venir de donde venía'', ha comenzado relatando, revelando que ese acoso venía por pertenecer a la familia Pantoja.

Asimismo, el cantante ha querido desvelar cómo consiguió superar esos terribles episodios: "Con esto no quiero dar pena ni mucho menos, conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día y aunque me costó, siempre tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos''.

Tras estas dolorosas y sinceras palabras, el DJ no ha querido dejar pasar la oportunidad de concluir su dura experiencia enviando un mensaje a todas aquellas personas que se encuentran atravesando la misma situación: "Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos por favor. Todos juntos debemos de luchar para que desaparezca este tipo de actos. Bueno ya sabéis una cosa más de mi parte de vida más amarga'', ha finalizado.

