Kiko Rivera, el apoyo de Antonio Tejado tras el fallecimiento de su padre

María del Monte se enfrentaba este lunes a uno de los momentos más duros de su vida al perder a un segundo hermano a causa del coronavirus. En este caso se trataba también del padre de Antonio Tejado, al que une una estrecha amistad con Kiko Rivera, quien quiso estar a su lado en un momento tan difícil.

Así el Dj llegaba al tanatorio para acompañar a Antonio y al resto de la familia. Se conocen desde pequeños, dada la gran amistad que antaño unía a Isabel Pantoja y María del Monte, e incluso han coincidido participando en algún reality.

De esta forma Kiko y Antonio se fundían en un fuerte abrazo a las puertas del tanatorio, donde este último volvió a desmoronarse, y entre lágrimas agradecía a su amigo que se hubiera acercado para acompañarlo. Después decidieron alejarse un poco del tumulto y de las cámaras para charlar más tranquilamente mientras se fumaban un cigarro juntos.

No fue el único rostro conocido que estuvo en el tanatorio ya que Jorge Cadaval, de Los Morancos, junto a su marido, también arroparon a la familia en esta terrible pérdida.

Y es que el fallecimiento de Juan Carlos Tejado se produce un año después de perder también a otro hermano, Antonio Tejado, a los 65 años a causa del covid: “Perderle fue el mayor palo que me he llevado en la vida”, confesaba hace un tiempo María del Monte, quien reveló en su día además que no quisieron informar a su madre de la muerte de su hijo por su delicado estado de salud y su avanzada edad, 95 años, y que ahora ha perdido a otro de sus hijos.

