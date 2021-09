Julia Janeiro, más sincera que nunca: "Creo que debo pensar las cosas antes de hacerlas"

Julia Janeiro es la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, quien se ha convertido en una de las hijas de famosos más seguidas, después de que el pasado mes de abril cumpliese la mayoría de edad. Desde ese momento la joven no ha parado de sumar seguidores en su cuenta de Instagram, y ya cuenta con casi 200.000 mil.

Después de que su perfil de Instagram se hiciese público, la influencer ha ido compartiendo fotos, pero algunas no han sentado nada bien a sus seguidores. Pues hace unas semanas, la hija de Jesulín compartió un increíble posado veraniego mientras disfrutaba de unas vacaciones en Alicante, dicha fotografía no paró de recibir criticas por parte de sus followers, las cuales no dudo en contestar.

Aunque aquí ya se pudo ver el fuerte carácter de Julia, este miércoles ha aprovechado para contar algunas cosas acerca de su personalidad. La hija de María José Campanario hizo un juego de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Entre tantas cuestiones, recibió varias preguntas acerca de sus planes de futuro: "Quiero seguir estudiando, empezar nuevos proyectos y sobre todo mejorar cosas de mí misma".

Además también se ha sincerado y ha contado cómo se ve dentro de 10 años y si le gustaría vivir en otro lado: "Trabajando de lo que me gusta, graduada de lo que quiera estudiar y viajando mucho", confesaba a sus seguidores. Eso sí, tiene muy claro que quiere seguir viviendo en Madrid, ya que de momento no se ve en otra ciudad.

También ha hablado de uno de sus defectos, el cual le encantaría empezar a controlar: "Creo que debo controlar mis impulsos y pensar las cosas antes de hacerlas", confesó la hermana de Andrea Janeiro.

