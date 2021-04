Las primeras imágenes que Julia Janeiro publica con sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Ha sido cumplir la mayoría de edad y meterse en el ojo del huracán. Julia Janeiro ha pasado de ser una desconocida a que su rostro aparezca prácticamente en todos los medios de comunicación nacionales. Pero la incursión de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no se limita a la televisión o las publicaciones escritas, en redes la joven también está arrasando.

Su número de seguidores crece de forma vertiginosa y como suele ocurrir en estos casos, de la misma forma lo hacen las voces críticas y las habladurías en torno a su persona. En los últimos días se ha especulado mucho sobre su vida privada, especialmente sobre su noviazgo con un joven futbolista del Real Aranjuez Club de Fútbol y sobre la relación que mantiene con sus padres…

El hecho de que Julia aún no hubiera sido vista en compañía de sus padres tras haber cumplido los dieciocho, hacía que muchos comenzaran a sospechar que quizás la hija del torero y la odontóloga no tendría muy buena relación con sus progenitores.

Además, la reciente visita de Jesulín a la capital durante la que no se habría visto con su hija, reforzaba dicha teoría. Tras el levantamiento del cierre perimetral, el diestro se desplazó a Madrid por motivos laborales y es que muy próximamente podremos verle participando en el 'El Desafío'. Las grabaciones para la segunda temporada del programa ya han comenzado, así que el gaditano se reunía con el resto de participantes, entre ellos Raquel Sánchez Silva, Lorena Castell, Juan Betancourt, María Pombo, Omar Montes o el Monaguillo.

La foto que Julia Janeiro ha publicado con sus padres

No obstante, estas dudas que cuestionaban la relación que Juls mantiene con sus padres las ha disipado ella misma en las últimas horas. No sabemos si con segundas intenciones o no, pero lo cierto es que Julia decidía publicar hace muy poquito dos tiernas fotografías en las que podíamos verla muy sonriente junto a Jesulín y María José.

A través de la sección de 'stories' de su cuenta oficial en Instagram, la joven compartía dos instantáneas, a las que adjuntaba el siguiente mensaje: “Hasta donde llegue la luz”. Hay que decir que ambas imágenes parecen haber sido tomadas hace poco, por lo que podemos intuir que Julia no ha tirado de carrete, sino que muy probablemente por fin se haya producido el tan esperado reencuentro con su padres.

Las primeras imágenes que Julia Janeiro publica con sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario | Instagram

....

Seguro que te interesa:

Julia Janeiro usa el truco de las celebrities para ocultarse de los paparazzi