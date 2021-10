El horrible tatuaje que Mario Casas le hizo a Milena Smit

Milena Smit se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y seguidas en este último año, pues su papel en la película ‘No Matarás’ le ha llevado hasta lo más alto. En marzo estuvo nominada a los Goya como Mejor Actriz Revelación, junto a sus compañeras de profesión, Jone Laspiur, Paula Usero y Griselda Siciliani. A pesar de que el Goya fue para su compañera Jone, la actriz no ha parado de triunfar y seguir creciendo dentro del cine.

Una película por la que estuvieron nominados en varios premios, además su compañero Mario Casas, con quien tiene una relación muy especial, ganó su primer Goya. Después de un fantástico pero intenso rodaje, ambos quisieron tatuarse mutuamente para recordar uno de los mayores éxitos de su vida.

Milena ha aprovechado para hablar sobre ello en una entrevista al diario 'El Mundo' donde ha confesado el tatuaje que le hizo Mario en su piel. "No, no, el destrozo lo hizo él, ¡qué coño! Fue algo muy simbólico de una peli que fue muy especial. Yo a él le hice un 'smiley' monísimo y él me hizo uno tuerto, que parece que está al borde de la muerte. Pero fue un momento especial y bonito y lo recuerdo con mucho cariño... pese a todo", contestó la joven al entrevistador.

Y es que a pesar de tener un tatuaje horrible, la actriz lo recuerda con mucho cariño, lo que confirma la buena relación que hay entre ambos. Una película por la cual no ha parado de triunfar, ya que ahora es la nueva chica Almodóvar, convirtiéndose en la protagonista del film 'Madres Paralelas' junto a Penélope Cruz.

