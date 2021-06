La hija de Mila Ximénez, Alba Santana, habla por primera vez tras la muerte de su madre

Después de unos días muy complicados, Mila Ximénez fallecía a los 69 años. La periodista ha fallecido en su casa de Madrid, víctima de un cáncer de pulmón que se extendió por su cuerpo, que afectó también a su hígado y que le había generado una metástasis en diversas partes de su cuerpo, según anunció la propia colaboradora de televisión en una entrevista que ofreció.

La periodista ha estado apoyada en todo momento de su familia y su hija, Alba Santana, que volaba de urgencia desde Ámsterdam, donde reside desde hace años, para estar al lado de su madre. La hija del tenista, Manolo Santana, y Mila no se ha separado de su madre durante sus últimos días de vida.

Y aunque ayer no tenía fuerzas para hablar ante los medios, la hija de Mila ha querido dedicar unas palabras a la prensa a la que ha agradecido todo el cariño recibido en estos momentos

Alba ha roto su silencio ante los medios a su llegada al tanatorio de Madrid donde han velado el cuerpo de la periodista. "Hoy estoy mejor que ayer para daros las gracias por el apoyo y el respeto que le habéis tenido siempre", decía Alba hace escasas horas.

Además, ha añadido: "Yo me quedo con todos los buenos recuerdos de todo lo que me contaba de vosotros". "La pena es la misma pero me siento acompañada por mucha gente que ni la conocía personalmente y sienten mucho la pérdida", ha dicho la hija de la periodista.

Manolo, Concha y Encarna, sus tres hermanos, tampoco se han separado de su lado durante este último año. Completamente abatidos, este jueves 24 de junio despiden a su hermana para siempre. Las dos hermanas de la periodista han llegado agarrándose fuertemente la mano.

El mundo de la televisión y la prensa rosa llora la muerte de una de las periodistas y personajes que más momentos gloriosos ha dado en los últimos tiempos. A lo largo de la tarde se acercarán hasta el tanatorio sus grandes amigos de la profesión. Todos se han mostrado cabizbajos a la entrada del tanatorio.

