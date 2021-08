La foto de Paula Echevarría con su hija Daniella donde vemos lo mucho que ha crecido

Este sábado Paula Echevarría celebrara su 44 cumpleaños rodeada de las personas que más quiere: Miguel Torres, su hija Daniella y su hijode 4 meses, Miki. El futbolista la felicitaba por las redes sociales con un bonito mensaje lleno de mucho amor:

"Muchas felicidades mi amor. Vives siempre con una alegría y un cariño inmenso hacia todos los que te rodeamos, por eso te mereces todo lo mejor. Eres sin duda el alma de nuestra familia. Qué haría yo sin ti... Te quiero con locura", dice en el texto de la publicación, donde además podemos ver una foto de la actriz junto a su bebé.

Poco después, era ella la que acudía a las redes sociales no solo para agradecer el cariño recibido, sino también para revelar como se siente en esta etapa de su vida: "Quien me iba a decir a mi que iba a cumplir los 44 habiendo sido madre de otro retoño hace menos de 4 meses.... a veces la vida te sorprende y yo no puedo estar más que agradecida pq (casi) siempre suele hacerlo para bien! Gracias vida! Y GRACIAS INFINITAS a todos los que me estáis haciendo llegar vuestras felicitaciones y vuestro cariño! Cuanto AMOR!".

Entre las muchas felicitaciones, como por ejemplo la de su gran amiga Marta Hazas, con la que compartió pantalla en 'Velvet', también hemos podido ver las celebraciones que ha hecho con sus historias de Instagram y ha habido una que nos ha sorprendido mucho. Y es que Paula ha compartido una imagen con su hija Daniella donde vemos lo mucho que ha crecido, y lo guapa que está, la también hija de David Bustamante, ¡ya es toda una mujer!.

"Mi cumple con mi vida. Dani y Mami", dice en la foto, que puedes ver debajo de estas líneas.

Paula Echevarría y su hija Daniella | Instagram Paula Echevarría

