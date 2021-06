Esperanza Aguirre sorprende bajo el disfraz de Mariposa en 'Mask Singer'

Esperanza Aguirre fue la gran sorpresa de la noche en ‘Mask Singer’. Fue la que perdió en el duelo final frente a Flamenco, pero nadie podía imaginar que debajo del disfraz de Mariposa de encontrar la exministra.

De hecho los investigadores no dieron ni una ya que entre sus apuestas se encontraban María Teresa Campos, Celia Villalobos o Mayra Gómez Kent. Así que cuando fue la ex presidenta de la Comunidad de Madrid la que apareció bajo la máscara, todos se quedaron con la boca abierta.

Esperanza aseguró que había sido una auténtica locura: “¡No sabéis lo que pesa esto! Es como llevar un becerro. Ahora estoy más cómoda porque veo. Con esta máscara he podido comprender a la gente que no puede ver. ¡Valor no me falta! En cuanto a las pistas, mi deporte es el golf y aunque antes no me gustaba nada, ahora también la cocina".

También le encanta cantar: "Acepté esta propuesta porque me encanta cantar. No tengo voz pero sí muy buen oído. Pero cantar es lo que más me podía divertir", explicaba. "No me siento nada identificada con Mariposa, pero qué bonitos eran el vestido y las alas. Eso sí, pesaban mucho. No se podía bailar con ellas. ¡Casi 40 kilos! No sé si alguien más joven habría tenido más movilidad. No sé lo que van a hacer con el traje, pero era precioso".

Aguirre confesó que solo le había dicho a su marido lo de su participación en el programa: "Me dieron permiso, pero no lo sabía nadie más. Nada de nada, y eso que desaparecí varios días para grabar las canciones, para probarme el traje...".

