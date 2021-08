El enfado de Adriana Abenia al ver lo que han hecho con una foto suya sin su permiso

Adriana Abenia es una de las muchas celebrities que comparte su día a día en Instagram, como es el caso de su compañera de profesión, Pilar Rubio. Aunque su perfil va orientado a muchas cosas, una de las protagonistas son las aventuras que hace con su hija Luna, fruto de su relación con Sergio Abad. A pesar de ambos llevan más de 20 años juntos, de momento no tendrán más hijos, como así lo reafirmó la presentadora a principios de verano.

Aunque su pequeña se ha convertido en una de las principales protagonistas, también lo son la ronda de preguntas que utiliza, de vez en cuando, para interactuar y ser mucho más cercana con todos sus seguidores. Quienes no han dudado en avisarle del último acontecimiento, pues han compartido una foto suya con fines publicitarios sin su consentimiento.

Así lo ha querido compartir con todos a través de sus redes sociales, donde un centro comercial de su propia tierra, Zaragoza, había aprovechado la foto para darle publicidad a la empresa. Pero esto no fue todo, ya que además de haber 'robado' la foto, también la editaron censurando una parte de su cuerpo.

Ante esto la presentadora de televisión no ha querido quedarse callada y se ha manifestado a través de sus redes sociales, ya que está harta de que pasen este tipo de cosas. "Un centro comercial pone mi foto sin mi permiso en sus redes, pero antes la retocan y me amputan los pezones, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido con el cuerpo y fisionomía de una mujer. ALUCINANTE", contaba muy indignada con todos sus seguidores mientras comparaba la foto con y sin retoque.

Horas más tarde la empresa borraba la foto, y es que tanto Adriana como otras muchas famosas, están cansadas de este tipo de situaciones, donde su derecho a la intimidad se ve perjudicado.

Seguro que te interesa...

El fenómeno paranormal que atormenta a Adriana Abenia en su propia casa: "Sucede algo rarísimo"