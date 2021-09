El duro mensaje con el que Lolita Flores ha abandonado Twitter

Lolita Flores estuvo el sábado pasado en el programa de 'La Sexta Noche' y allí ha hablado sobre varios temas, entre ellos si se considera feminista: "No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración, ni a un hombre ni a una mujer", contestaba la artista al periodista Hilario Pino.

Pero lo que no se esperaba es que dicho comentario fuese a sentar mal a muchos de sus seguidores, ya que recibió una oleada de reproches. Ante esto, Lolita quiso explicarse a través de varios tuits: "¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo no me gusta nada lo que acaba en ismo , defiendo a la mujer porque lo soy porque soy madre y Hermana, tía y sobrina, nieta y tía, y sobre todo porque nos matan, ¿por qué tengo que tener una etiqueta?", expresó la cantante a través de un tuit.

Después de expresar su opinión y seguir recibiendo malos comentarios, la mayor del clan Flores decidió abandonar esta red social. Aunque no todos los comentarios fueron desafortunados, pues muchos de sus seguidores le pidieron que no se fuera de Twitter.

"Me voy de Twitter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya, no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós, hasta nunca", se despidió la madre de Elena Furiase después de haberle superado la cantidad de críticas que recibió al respecto.

