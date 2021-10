Dulceida y Alba Paul anuncian su separación definitiva tras siete años de relación

Dulceida y Alba Paul han roto definitivamente. Una noticia que llega después de que a principios de verano tomaran la decisión de darse un respiro en su relación porque las cosas entre ellas no marchaban bien.

Tras pasar la temporada estival cada una por su lado, con diferentes amigos y haciendo planes por separado, ‘la vuelta al cole’ presuponía que las cosas entre ellas habían mejorado ya que fueron vistas juntas en la fiesta de cumpleaños de una amiga, y poco después Dulceida felicitaba a través de redes sociales a su todavía mujer.

Aunque este tema ha traído bastante cola ya que en estos meses también salía a la luz las influencers nunca habían estado realmente casadas ya que nunca registraron su matrimonio oficialmente, por lo que, aunque ellas sintieran que estaban casadas, en realidad no era así.

Por otro lado también se ha rumoreado mucho sobre la posibilidad de que esta separación se debiera a una infidelidad por parte de Dulceida. Fue Amor Romeira quien lo sacó a la luz, asegurando que había llegado hasta ella que Alba descubrió que su pareja estaba tonteando con un chico. Y no solo eso, sino que más tarde las redes ardían ante el cotilleo de que Dulceida habría encontrado de nuevo la ilusión al lado de otra chica.

Sea como sea, lo cierto es que ambas han hecho oficial su ruptura a través de las redes sociales. Así, mientras Dulceida compartía una preciosa foto de las dos bailando a orillas del mar, Alba utilizaba una más casera mientras ambas se reían a carcajadas tumbadas en el sofá.

“Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices”, comenzaba diciendo Dulceida.

Por su parte, Alba también se sinceraba escribiendo: “Realmente puedo decir que es de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir, lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino. Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño”.

