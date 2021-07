La drástica decisión de Dulceida y su todavía mujer, Alba Paul, tras su separación

Más información Dulceida muestra su cara más triste en Ibiza tras anunciar su separación de Alba Paul

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, se ha convertido en una de las influencers más importantes de nuestro país. Hace unas semanas todos los medios se hacían eco de una noticia, totalmente inesperada: Dulceida y su mujer, Alba Paul, anunciaban que se separaban, dándose un tiempo en su relación. Además, han querido aclarar a sus seguidores que iban a pasar un verano separadas, por el bien de ambas y así aclarar sus dudas con respecto a su matrimonio.

La youtuber lleva unas semanas en Ibiza con su agencia de representación, IN Management. Ya que viajar es más complicado este verano debido a la pandemia que aún seguimos viviendo, la agencia ha aprovechado para coger una casa por la que van pasando todos sus representados a lo largo del verano. Esta última semana han estado Anabel Pantoja, Nagore Robles, o la famosa entrenadora personal, Magali, entre otros...

La entrenadora de la influencer, Magali, ha puesto a las chicas en forma todas las mañanas. Además, ha aprovechado para hacer sesiones de KAP, una técnica para activar y despertar la energía. Dulceida ha subido a su Instagram stories una de estas sesiones, donde la hemos podido ver rota y con lágrimas en los ojos. "Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma, me ha servido para conocerme un poco más. Ahora me siento con una energía increíble", comentaba la influencer en el vídeo que compartió con sus seguidores.

A pesar de haber tomado la decisión de estar separadas durante todo el verano, Alba también forma parte de la agencia de representación, por lo tanto estará esta semana en la casa IN, disfrutando con el resto de representados. Pero, esto no significa que vaya a haber un reencuentro entre ellas, pues Dulceida ha decidido irse de la casa, mientras su todavía mujer esté allí, y así seguir dándose el tiempo que ambas necesitan.

Una separación que está siendo muy comentada, tanto que la influencer ha estallado contra los haters en sus redes sociales y ha decidido bloquear a aquellos usuarios que lanzan terribles comentarios sobre cómo está viviendo esta separación: "Estoy bloqueando a todas las cuentas que están faltando el respeto en estos momentos. Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que te desee cosas muy feas. Pero no le quiero dar importancia a esas personas y si a los que estáis con amor y respeto, que sois la gran mayoría. A todo los miles de mensajes bonitos diarios, gracias", manifestaba tras la oleada de comentarios sobre su ruptura con Alba.

Esta última tampoco se ha podido quedar callada y ha salido en defensa de Dulceida: "La gente que insulta a Aida y me nombre a mí como excusa, me hace el mismo daño que si me lo dijeran a mí. Así que haré lo mismo que ella, no quiero faltas de respeto, ni amenazas ni presiones. Esto es cosa de dos y os metéis con una persona a la que quiero y respeto. Así que basta ya…", comentaba enfadada su todavía mujer, Alba.

