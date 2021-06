David Bustamante revela cómo se encuentra su hija Daniella tras tener un hermanito

David Bustamante ha vuelto a demostrar su gran simpatía ante los medios a su llegada al aeropuerto de Madrid tras unos días de trabajo.

El cantante era captado por las cámaras, y Bustamante dedicaba unos minutos a hablar con la prensa.

El artista se encuentra inmerso en nuevos proyectos, y ha revelado que le espera un verano de mucho trabajo.

Además, no ha dudado en responder cuando le han preguntado qué le pareció ver a su chica, Yana Olina, vestida de novia. Recientemente, la bailarina participaba en un desfile de la conocida firma de trajes de novia, Pronovias. Yana eclipsó vestida de blanco en un desfile que la marca organizó hace semanas en Mallorca para presentar su nueva colección.

Desde que se conocieron en un programa de baile donde formaron pareja, el artista y la bailarina mantienen una relación de lo más estable. Y aunque hace tiempo vivieron una crisis, la pareja consiguió superar sus problemas y retomaron su relación. Un amor del que han presumido a través de las redes sociales.

Bustamante también se ha pronunciado sobre su hija Daniella, la niña de 12 años daba la bienvenida a su primer hermanito. La actriz, Paula Echevarría, se convertía en madre por segunda vez. Un niño, al que han llamado Miguel, que ha nacido fruto de la relación que actualmente mantiene la intérprete con el exfutbolista Miguel Torres.

"Todo muy bien, gracias", respondía Bustamante cuando le preguntaban por su hija.

Y es que tal y como ha mostrado Paula desde la llegada de su pequeño, su hija Daniella está encantada con su faceta de hermana mayor.

"Y entonces el corazón se duplica...Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor... me di cuenta de que vaya si había sitio para más...", escribía Paula junto a estas preciosas imágenes de sus hijos donde vemos cómo Daniella cuida de su hermano pequeño. ¡Ternura total!

