Las conmovedoras palabras de Dani Rovira después de celebrar su primer aniversario tras haber superado el cáncer

Podría decirse que Dani Rovira es el ejemplo claro de superación en estos últimos tiempos. Hace apenas unas semanas, el actor celebraba el primer aniversario desde que terminó el tratamiento contra el cáncer que sufría, y lo hacía retomando alguna de las actividades que realizaba antes de que ocurriese todo, como correr."Ha pasado ya un año. Y aquí estoy: ASALVAJAO", escribía en su cuenta de Instagram.

Lo que está claro es que la forma de ver la vida de Dani ha cambiado desde que fue diagnosticado con el linfoma de Hodgkin. Ahora, hay algo muy claro que tiene el actor y es que va a vivir la vida y exprimir cada momento al máximo.

Así lo ha hecho saber a sus seguidores con una reciente publicación en Instagram donde se sinceraba con todos ellos de forma muy personal. "Me he echado tanto de menos que al reencontrarme me he prometido no volver a irme jamás", escribía junto a una imagen suya de cerca en blanco y negro. Un mensaje corto pero impactante, que ha emocionado a todos sus fans.

La publicación, que sobrepasaba los 200 mil likes, se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores que aplauden las palabras del actor y mencionan la razón que tiene pronunciando esas palabras. "Qué difícil eso de encontrarse, ya no te sueltes nunca!! Me alegro mucho por ti", "Aunque quizá esa es la clave, permitir perderse y que, cada vez el camino que vuelve a ti sea más rápido. Qué bonito cuando vuelves a mirarte", mencionaban algunos de sus fans.

Además, rostros conocidos como el presentador Roberto Leal o Anabel Pantoja también han querido comentar la emotiva reflexión.

Ahora el actor está de regreso a la capital después de unas vacaciones de desconexión en Formentera donde ha podido disfrutar de los preciosos atardeceres de la isla y la tranquilidad del mar junto con sus amigos y una misteriosa chica que podría ser su nueva ilusión.

En lo profesional, Dani se encuentra a punto de estrenar próximo proyecto, 'Mediterráneo', una película en la que Rovira da vida a Gerard, un socorrista que viaja junto a un compañero hasta Lesbos, Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Esta verá la luz el próximo 1 de octubre.

