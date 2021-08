Cepeda toma una drástica decisión tras su última polémica

Cepeda se ha convertido en uno de los cantantes más mediáticos de la actualidad, pues son varias las veces en las que ha sido trending topic por las polémicas en las que se ha visto envuelto . Y es que parece que las rede sociales le han vuelto a jugar una mala pasada, ya que ha aprovechado el problema que hay en Afganistán para compararlo con el feminismo, algo que para muchos no ha sido del todo apropiado.

La polémica se desató el pasado lunes cuando el cantante compartió un tuit que no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera a su compañera de profesión, Alba Reche, que no dudó en responder a dicho comentario. "Un señoro + siendo oportunista con el tema feminismo estos días y se acaba la conversación. No trabajamos para ti ni tenemos que explicarte nada, Manolo, te lees e investigas como nosotras que estamos hasta el santísimo de tener que daros respuestas a lo que os apetezca ese día", comentaba la cantante ante el tuit que había puesto su compañero.

Después de haberse desatado el caos, el cantante quiso anunciar que dejaba la red social de Twitter en manos de su agencia, ya que considera que es muy tóxica y afecta a su salud mental. Todo esto quiso anunciarlo a través de su perfil de Instagram, el cual seguirá activo y con nuevo contenido, así como su cuenta de TikTok.

Además, ha querido aprovechar la ocasión para pedir disculpas públicamente: "Lo siento muchísimo por el comentario que hice ayer sobre comparar cosas con lo de Kabul. Evidentemente se me fue muchísimo la perola y a todo el mundo que se haya sentido ofendido le pido mil disculpas porque tienen toda la razón del mundo", concluía el artista para intentar zanjar la polémica que ha tenido durante estos días.

