Candela Peña revela que hizo públicas las amenazas contra su hijo por "purita inconsciencia"

Este fin de semana Candela Peña se ha convertido en una de las protagonistas del Festival de Málaga, la actriz ha presentado ante la prensa su último trabajo 'Maricón Perdido'.

Además de hablar sobre la serie y sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos, la intérprete ha confesado ante las cámaras que se encuentra más tranquila al haber puesto el problema que sufre a través de las redes sociales en manos de las autoridades.

Candela Peña es una de las actrices que ha sufrido ciberacoso y no ha dudado ni un momento en hacerlo público para dar visibilidad y concienciar sobre este problema creciente que cada día acecha a más personas impidiéndoles llevar una vida normal.

Candela Peña utilizaba recientemente sus redes sociales para hacer públicas las amenazas de muerte que recibía contra su hijo: "Qué pasa con tu hijo, le voy a matar" o "Va a morir pronto tu hijo", son algunos de los mensajes intimidatorios que ha recibido. "Esta mierda de ser humano me tiene trinchada", se quejaba Candela.

Hace pocos días, la actriz volvía a hacer uso de ellas para volver a mostrar la difícil situación que está viviendo tras denunciar a su acosador ante la policía: "Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo. Y esta vez no es broma". Candela mostraba estos mensajes pidiendo socorro, ya que los mensajes no cesaban, sino que iban en aumento: "ayuda" o "miedo", confesaba la intérprete ante lo ocurrido.

Ahora, y por primera vez tras denunciar públicamente esta situación, la intérprete ha hablado con la prensa, y aunque no ha podido desvelar muchos más detalles sobre el tema ya que actualmente se encuentra en manos de las autoridades, lo que sí ha revelado es que lo hizo público de "purita inconsciencia".

