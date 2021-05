El calvario de Ania Iglesias: anorexia, cáncer de útero y malos tratos

Ania Iglesias se dio a conocer hace ya más de 20 años cuando participó en la primera edición de un conocidísimo reality. Después quiso continuar una carrera en televisión, aunque esta se ha visto truncada por los difíciles momentos que ha tenido que vivir, aunque nada de ello ha acabado con uno de sus mayores sueños: ser actriz, algo por lo que a día de hoy sigue luchando.

A sus 51 años, Ania asegura sentirse como si tuviera 20. En una entrevista concedida a la revista Hola, ha confesado que sigue adelante con su deseo de labrarse un lugar en el mundo de la interpretación, aunque con el paso de los años ha aprendido que las prioridades cambian y recuerda su momento álgido de la fama como una situación en la que “se siente frío y soledad”.

Asegura que su camino profesional ha estado repleto de obstáculos “por no cumplir deseos de terceros y mantenerme al margen de ciertos temas”, pero ese no fue el único problema ya que sufrió un gran bache en su salud por la anorexia. Una enfermedad con la que comenzó a lidiar con 20 años y que no solucionó hasta los 40, cuando dio un paso en firme y se puso en manos de especialistas.

A todo ello se sumó una tuberculosis pulmonar de la que ya se ha recuperado, pero en 2016 también tuvo que hacer frente a un cáncer de útero. Esto le ha impedido poder convertirse en madre pero, tal y como asegura en la entrevista, es algo que nunca se había planteado en serio debido a sus enfermedades y a su mala suerte en el amor, ya que además sufrió malos tratos por parte de una expareja: “Cuando escucho eso de echar en cara a las mujeres que son maltratadas que no denuncien me duele, no saben el terror que se siente. Te paraliza y te acostumbras al dolor, que es lo más triste que hay”.

Actualmente se encuentra feliz al lado de Javier Fandiño, con el que lleva ya tiempo planeando su boda. Una ceremonia que iba a celebrarse en 2020 pero que tuvieron que posponer por culpa de la pandemia. A ello se suma también que ahora está trabajando en una obra de teatro, y no cierra regresar al mundo de la televisión o a la moda, es más, se ha puesto como objetivo “ganar un Goya, aunque sea con 80 años”.