El bañador viral de María Pombo del que todo el mundo habla

María Pombo disfruta con su familia de unas vacaciones al norte de España, concretamente en Cantabria. La mamá primeriza pasa el verano junto a su hijo Martín y su marido Pablo Castellano, alejada del calor de Madrid, su residencia habitual: "Día 18, se me ha olvidado lo que es sentir calor mientras tomas el sol", publicó en Instagram. Aunque el verano se encuentra en sus últimos resquicios, la influencer sigue aprovechando la temporada y colgando post veraniegos. Recientemente unos de ellos se hizo viral gracias a su bonito bañador, que fue muy comentado por sus seguidores.

La también influencer María García de Jaime comentó: "Quiero ese traje de baño ya", y algunas de sus seguidoras escribieron: "Ojo ese bañador", o "¿De dónde es ese bañador?". Y es que el deseado bañador pertenece a la marca de la propia influencer, The Tipi Tent, que tiene junto a otros creadores de contenido. El color azul del modelo 'Jungle' se funde en un acabado tie dye y combina a la perfección con la bronceada piel de María. Además, se intuye que la forma que tiene es adaptable a la mayoría de los cuerpos. Con un diseño muy elegante de tirante fino y un cinturón con remate, podría convertirse perfectamente en un top para salir a la calle.

Este verano Pombo ha publicado muchas fotos en bikini en las que luce un espectacular cuerpazo tras haber sido madre. Recientemente publicó una foto con uno ideal para mujeres con mucho pecho como ella, algo que no le agrada del todo. Incluso, explicó a sus followers que ha pensado en hacerse una reducción de senos: "Lo pienso todos los días de mi vida. Me gusta mi pecho grande pero me encantaría que fuera 1 o 2 tallas más pequeño. Sobre todo ahora que está más grande y no me cabe ni uno de mis sujetadores y bikinis antiguos. También sueño con dejar de tener dolores de cuello en verano por las tiras del bikini y con poder ponerme ropa sin estar incómoda por el descontrol que a veces produce tener el pecho grande".

