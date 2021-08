Aurah Ruiz se somete a un nuevo retoque estético con el que ha eliminado su mayor complejo

Aurah Ruiz, la ex pareja del futbolista Jesé Rodríguez, se ha sometido recientemente a un nuevo retoque estético con el que, según ella, ha superado uno de sus mayores complejos físicos que le venían persiguiendo tiempo atrás.

La ex concursante de realities ha mostrado su cambio en su canal. En un reciente vídeo publicado por ella misma explicaba, antes de mostrar su cambio, que siempre ha tenido complejo por la piel que tiene, heredado de su madre.

"Ella tiene una blefaroplastia (cirugía estética para corregir el exceso de piel en los párpados) hecha y le ha quedado súper bien. Si que es verdad que cuando yo me quise hacer esta intervención, me dijeron que era realmente joven para hacérmela y que no me hacía falta por ahora. Es verdad que no me hace falta, pero me vería mucho más guapa", explicaba Aurah.

Con su lema siempre presente "para estar bella hay que ver las estrellas", Ruiz anteriormente también aprovechó y se inyectó botox en la cara para eliminar algunas arrugas. Posteriormente, decidió aparcar de momento el quirófano y someterse a un tratamiento para tratar de corregir el exceso de piel en los párpados y "abrir la mirada y subir las cejas". "He decidido pasar de esta cirugía y someterme a unos hilos tensores, que hacen el mismo efecto pero no está tan marcado y no es para siempre. Este es un tratamiento que dura cierto tiempo".

Aurah siempre ha sido muy criticada por sus retoques estéticos, incluso en muchas ocasiones le han llegado a decir "polioperada", pero en 2020 hizo un vídeo que dedicó exclusivamente a explicar sus retoques titulado: "Toda la verdad sobre mi cambio físico".

En él explicaba que lo único que había hecho había sido operarse el pecho y ponerse labios. "Siempre se me ha acusado de ser polioperada y he sufrido un gran acoso en las redes sociales. Si hubiese estado operada me hubiese dado igual... pero realmente lo único que he hecho es operarme del pecho y ponerme labios", aseguró, callando a todo el que la acusaba.

