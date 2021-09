Así ha conseguido perder Shaila Dúrcal 20 kilos en tiempo récord

Shaila Dúrcal se encuentra en su mejor momento tanto físico como psíquico después de que en tan sólo cuatro meses haya conseguido perder 20 kilos y tras haber logrado establecer ''una nueva relación con la comida''. Todo ello gracias a su esfuerzo y fuerza de voluntad junto con el método 'Pronokal', un tratamiento de adelgazamiento de lo más seguro que cuenta con el seguimiento de profesionales.

Ahora, residiendo en Madrid y sin parar de viajar a Estados Unidos por motivos profesionales, durante la presentación de la mencionada dieta, la artista ha concedido unas declaraciones de lo más reveladoras entre las que ha confesado cómo se siente actualmente.

Shaila Dúrcal | GTRES

"Mi base ahora está aquí, en la casa que mis padres tenían en el Paseo de la Castellana, lo estoy disfrutando mucho y pienso que en este piso es donde me concibieron, no me da pena, todo lo contrario. Además, estoy encantada de vivir en España, los últimos 10 años estaba en Houston y en julio pasado pude regresar, a pesar de estar en plena pandemia'', comentaba a 'Libertad Digital'.

A poco tiempo de sacar su nuevo álbum musical, la hija de Rocío Dúrcal quiso hablar sobre sus futuros proyectos profesionales: "Todavía no puedo adelantar nada, estamos organizando muchas cosas. Empezaremos en España y después saldremos fuera. He retomado el trabajo que tenia pendiente en USA, también un disco inédito, otro de boleros con Pitingo, y con Miguel Poveda, unos duetos que estoy haciendo con ellos. Dorio, mi marido, y la niña, que ya tiene 17 años, que es como mi hija, así es como la llamo, están encantados en España, lo que no quiero es que ella pierda el acento mexicano'', desvelada al citado medio.

Asimismo, tras haberse enfrentado a este viaje personal, la cantante ha desvelado como está viviendo esta nueva etapa en su vida tras haber perdido 20 kilos: ''Tenía ganas de un cambio. A mis 42 años quiero aprovechar cada momento de la vida y más cuando pienso que mi madre se fue con 61. Me ha costado centrarme en que lo importante es la salud, ya que siempre he vivido muy volcada en mi trabajo. Evidentemente el cambio físico ha sido necesario. Estaba en 91 kilos y era un exceso. Hoy ando por los 73 kilos y me mantengo en una buena rutina con alimentación y gimnasio. Mi hermano que ya había hecho el Pronokal me dio la pista más toda la gente que me suele acompañar'', confesaba a 'ABC'.

En cuanto a si se le ha despertado el deseo de ser madre, la hija menor de 'Junior' aseguró que ''nunca he sentido la llamada de la maternidad. Me encantan los niños y los disfruto, como con mis sobrinos donde asumo el rol de la tía que les deja hacer de todo'', señalaba al último medio mencionado.

