Arancha de Benito revela los planes de futuro de su hija Zayra Gutiérrez tras regresar de Londres

Recientemente conocíamos la verdadera relación de Arancha de Benito con Miki Mejías, el novio de su hija Zayra Gutierrez, después de que la mediática pareja regresara a España tras trasladarse a Londres para iniciar una nueva vida alejados del foco mediático.

Y es que, tras las informaciones que salieron a la luz hace tan sólo unos meses que apuntaban que el joven podría tener una actitud un tanto posesiva con sus parejas, fue durante una cena en Marbella donde el comportamiento de la presentadora dejaba constancia de la relación que realmente mantiene con su yerno.

Y ahora, ha sido en la misma ciudad andaluza, concretamente en el conocido 'Starlite Festival' al que acude cada año, desde donde Arancha ha desvelado por primera vez cuáles son los planes de futuro de su hija Zayra tras volver de la capital inglesa.

Acompañada por su chico y por los dos jóvenes, la televisiva ha concedido unas palabras a los medios en las que ha revelado si su hija tiene intenciones de regresar a Londres o de quedarse indefinidamente en España: ''No no no, Zayrita empieza en septiembre a estudiar. Londres ha sido una etapa y ya está'', ha confesado. Unas declaraciones con las que deja entrever que la joven parece querer alejarse definitivamente de las polémicas que le han perseguido durante este último año y que tiene muchos proyectos por delante.

En cuanto a las recientes declaraciones que ha concedido Florentino Pérez sobre su exmarido, Guti, la progenitora de la joven ha preferido no comentar sobre el tema: ''No, tú ya sabes que no me gusta entrar en ese tipo de polémicas y, nada, es el padre de mis hijos y siempre un respeto. Gracias'', ha explicado.

