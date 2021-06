Aitor Ocio publica una foto junto a su hija tras las declaraciones de su ex Laura Sánchez

Esta semana los nombres de Aitor Ocio y Laura Sánchez han estado de actualidad. Y es que recientemente, la modelo concedía una entrevista a la revista ¡Hola! donde repasaba su vida con motivo de sus 40 años y donde hablaba de lo mal que lo había pasado tras la separación del futbolista donde ambos lucharon en los juzgados por la custodia de su hija Naira, que ahora tiene 15 años.

"No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años", confesaba a la revista. Además, añadía que todos estos problemas le habían pasado factura en su salud: "Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes".

Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Aitor, y así mostró su indignación a través de las redes sociales enviando un sincero comunicado: "Después de lo sufrido estos años tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades". Y añade: "Por mi parte optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones".

Días después, la modelo aparecía en la presentación del Amazon Prime Day en Sevilla. Un evento donde no quiso hacer declaraciones enterrando así con su ex el hacha de guerra.

Pero ahora ha sido Aitor el que ha dado un nuevo golpe a la modelo publicando una bonita y tierna instantánea junto a su hija mostrando sus manos unidas: "N a i a & D a d d y".

