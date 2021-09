La aclaración que ha tenido que hacer María Pombo tras falsear los mensajes que recibe de sus seguidores

Estar en el ojo del huracán hace que muchas veces las polémicas y las controversias protagonicen el contenido de las influencers. Como, en esta ocasión, ha sucedido con el de María Pombo. Y es que, la influencer se ha visto en la obligación de tener que compartir unos vídeos para aclarar todo el revuelo acontecido en su perfil en tan solo 24h.

Este miércoles, la joven compartía un Story de Instagram en el que mostraba una captura donde adjuntaba varios comentarios de sus seguidores que dejaban constancia de su preocupación ante la ausencia en redes de la mediana de las Pombo: ''¿Todo okay?'', ''Mari, ¿estás bien?'', ''24 horas después'' o ''Qué calamita estuviste ayer'', son algunos de los mensajes.

La comentada y polémica foto de María Pombo | Instagram

Sin embargo, los usuarios más avispados se dieron cuenta de que dos de los comentarios que había publicado estaban escritos, nada más y nada menos que, por ella. Ante ello, fueron muchos los que rápidamente comenzaron a cargar duramente contra la mujer de Pablo Castellano, algo que hizo que, a las pocas horas, la protagonista no tuviera más remedio que tener que explicar lo acontecido.

''Hay una cuenta, que por supuesto no voy a decir el nombre, porque es lo que quiere, que se dedica a meterse con gente'', expresaba María, asegurando que fue este perfil quien comenzó el malentendido.

Según la celebrity, pese a que estuvo recibiendo muchísimos mensajes insistiendo en por qué no aparecía por las redes ya que, tal y como ella misma ha confesado, "al final es raro que no aparezca ni por aquí ni por post ni por Stories'', hubo algunos que le resultaron imposibles de encontrar: "He puesto los cinco como ejemplo, y como dos de ellos no los he encontrado en el momento de subirlo los he escrito yo para que estuviera estéticamente bonito''.

A pesar de haber aclarado el tema, no contenta con eso, Pombo ha querido aportar pruebas y ha querido mostrarles a todos sus seguidores los mensajes de los que hablaba en sus historias: "Quería demostrar que no me lo había inventado. No me deberían importar estas cosas, pero quería aclararlo''.

María Pombo muestra las pruebas del malentendido | Instagram

