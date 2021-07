La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, se encuentra grave en el hospital por coronavirus

Katia Aveiro es la hermana más televisiva de Cristiano Ronaldo, la hemos podido ver en realities, así como en otros programas de televisión. Además, es conocida en todo Portugal, en 2005 comenzó su carrera musical... A sus 44 años ha sido ingresada en el hospital de Madeira tras dar positivo en covid el pasado 17 de julio y después de que los síntomas fueran cada vez a más.

Katia Aveiro, hermana Cristiano | Getty Images

Tras días de ingreso y con un estado de salud delicado, la cantante ha contado a través de sus redes sociales que se encuentra ingresada por culpa de una neumonía derivada del covid. Katia ha tenido que quedarse ingresada, ya que la enfermedad se le ha complicado, y debido a la neumonía tiene problemas para respirar, así lo hemos podido ver en las fotos que ha compartido con sus seguidores donde la podemos ver con el oxígeno puesto.

"Es el último tipo de publicación que me gustaría hacer, traté de no hacerlo en los últimos días, pero como las noticias viajan rápido, y por respeto a quienes me siguen y se preocupan por mí y los míos, les compartiré la verdad", empezaba relatando en su post de Instagram.

"Me atrapó este maldito virus. Di positivo el 17 de julio y he estado aislada en casa desde entonces y bien, pocos síntomas. Pero lamentablemente desde el pasado día 23 empeoré. Tengo neumonía y me estoy recuperando en el hospital de Funchal con un equipo médico maravilloso", contaba la cantante que se encuentra en su tierra natal, ya que hace tan solo unos días celebraba con toda su familia una comida, en la que estaban todos menos Cristiano.

"Lamentablemente, el viernes pasado empecé a empeorar. Tuve neumonía como consecuencia del maldito virus. En fin. Fui ingresada en el hospital y aquí estoy, haciendo todo lo que debo y recuperándome gracias a Dios y al maravilloso equipo médico que está aquí", concluye Katia en este post.

Una publicación que ha generado un montón de reacciones, entre las que vemos la de Anabel Pantoja y Tamara Gorro.