Aurah Ruiz carga contra Jesé Rodríguez tras su positivo en coronavirus

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han vuelto a protagonizar una nueva ruptura. Y es que, si bien hace unos meses parecía que ambos habían enterrado el hacha de guerra tras años de acusaciones y conflictos, la ya expareja ha vuelto a poner punto y, no se sabe si final, a la nueva oportunidad que decidieron darse.

Ahora, como era predecible, han vuelto a hacernos partícipes a través de sus redes sociales de este nuevo enfrentamiento y es que la colaboradora de televisión ha cargado públicamente contra el padre de su hijo. Recientemente, pese a que ya no eran pareja, ambos se juntaron para celebrar el cumpleaños del hijo que tienen en común, Nyan. Todo bien hasta que posteriormente, La Unión Deportiva Las Palmas, equipo en el que juega el futbolista, anunciaba el positivo de éste en Covid-19.

Unas vacaciones en Ibiza que le han pasado factura y por las que la influencer ha arremetido contra él en su cuenta de Instagram tachándole de irresponsable ya que su hijo es una persona de riesgo. Unas imponentes palabras en las que la canaria ha cargado duramente contra el padre de su hijo: ''De verdad que en el momento en el que estamos, la situación que tenemos con nuestro hijo, arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y de los que me rodean, ¡es vergonzoso! Deja de molestar en nuestras vidas. El covid sigue, no eres intocable'', ha escrito la joven.

El mensaje de Aurah a Jesé en redes sociales | Instagram

Pero lejos de quedarse ahí, ha querido rematar su comunicado con unas duras declaraciones: ''Lo sabíais hace días y no nos avisaste. Hablaste conmigo anoche y no dijiste nada y me entero por otro lado. A esto me refiero'', ha sentenciado.

Aurah Ruiz estalla contra Jesé Rodríguez | Instagram

Por el momento y, dada la gravedad de la situación, todo apunta a que se trata de la ruptura definitiva de la polémica pareja, pero ¿decidirán darse una nueva oportunidad?.

Seguro que te interesa...

El mensaje Aurah Ruiz tras las fotos de Jesé Rodríguez junto a una chica igualita que ella