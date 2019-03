David Delfín, Hannibal Laguna y Juanjo Oliva suben a la pasarela sus diseños para el próximo invierno en la 4ª jornada de la MBFWM

El esperado desfile de David Delfín ha sido el encargado de subir el telón de la 4ª jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Su colección No one ha estado marcada por la influencia de Pelayo Díaz. Bimba Bosé, musa del diseñador, ha vuelto a subirse a la pasarela para él con un look muy masculino.

Hannibal Laguna ha sido el segundo en presentar sus tendencias esta cuarta jornada. Unos diseños que han trasformado a las modelos en auténticas princesas, la colección estaba marcada por la elegancia y la sensualidad.

Juanjo Oliva llena de color el próximo invierno. Una colección donde los vestidos lápiz cobran especial protagonismo mezclando la tradición y la modernidad. Los vestidos de fiesta del diseñador han arrancado los aplausos espontáneos de los allí presentes. ¡Una colección de 10!

María Escoté ha subido el estilo del Lejano Oeste a la pasarela en la 4ª jornada de la MBFWM. Por su parte, Carlos Díez, presenta a una mujer muy futurista enfundada en gorros de lana para el próximo invierno.

El desfile de Jesús Lorenzo y Miguel Marinero ha sido el encargado de cerrar la jornada de hoy. Una colección donde las pieles adquieren gran protagonismo para abrigar a la mujer el próximo invierno.