El primer capítulo de Vis a Vis (Locked Up) se emitió esta pasada semana en abierto en Channel 4 y la mayoría de críticas eran para alabar la producción española. Los capítulos podrán seguir viéndose en la plataforma de VOD de la propia cadena y está dividida en 16 capítulos de 45 minutos de duración aproximadamente. Parece que la #MareaAmarilla traspasa fronteras.

Am on episode 4 of #LockedUp it's beyond dark, beyond violent, and utterly fantastic and brilliant. The best show of the year. — Thomas Dent (@tomcliveden) May 18, 2016

I feel so Spanish right now. Can't understand a word without the subtitles but I'm feeling it 😏🇪🇸 #visavis #lockedup — myah. (@Moira_Myah) May 17, 2016

@WalterPresents What's happening with series 2 of #LockedUp?Has it started yet? Are you planning on getting it? — Elliot J. Cornish (@ElliotJCornish) May 20, 2016

#LockedUp is actually so good. Get watching it on 4od — Matt (@KingKayal) May 19, 2016

@WalterPresents @Channel4 #LockedUp is so tense & gripping am in the throes of binge watching. Am not going to tweet any spoilers though — angela thompson (@angelathompson5) May 19, 2016

| Madrid | Actualizado el 20/05/2016 a las 12:20 horas