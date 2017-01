MEJORES MOMENTOS | VIS A VIS – T2 – CAPÍTULO 6

Saray recibe la visita de su madre a Cruz del Sur para pedirle que tenga un hijo con su marido, de no ser así a su familia les echarán del poblado y Saray no tendrá donde volver cuando salga de la cárcel. Saray no puede creer lo que le están pidiendo.