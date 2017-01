Lagertha pide un hijo a Odín y Ragnar le pregunta quién podrá dárselos

Como Lagertha ya no puede tener más hijos, Ragnar se lleva a su familia y seguidores al templo de Uppsala para asistir a un gran rito. Allí, jura fidelidad al rey Horik de Dinamarca, quien designa a Ragnar embajador ante el conde Borg de Gotaland, un rival que quiere usurpar las tierras de Horik.

Siggy le reprocha a Rollo que no mire por su propio interés. Los sacerdotes le preguntan a Athelstan, vestido con atuendos vikingos, sobre sus creencias y se dan cuenta de que, a pesar de que diga lo contrario, no ha renunciado al cristianismo y declaran que no es adecuado para ser sacrificado a los dioses.

Leif, un seguidor de Ragnar, se presenta voluntario para reemplazar a Athelstan y es sacrificado a manos del rey Horik junto a otros ocho hombres y varios animales.