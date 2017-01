La sorpresa fin de rodaje que emociona a Paula Echevarría

Paula Echevarría dice adiós a un personaje que le ha acompañado a lo largo de casi cuatro años y estas son las palabras que ha dedicado a todo el equipo en su Instagram:

Ahora que se ha hecho público yo también lo puedo decir.. Velvet se despedirá este año para siempre.. Soy la primera que se alegra de que así sea.. creo que si un producto es bueno hay que cuidarlo y la mejor manera de hacerlo es dándole la duración que debe tener y un final por todo lo alto.. Eso no quita para que despedirse de las personas con las que has compartido cada día de tu vida durante casi 4 años (algunos casi 8, llevábamos juntos desde Gran Reserva) sea duro y doloroso.. Velvet me ha regalado muchas cosas maravillosas, entre ellas un personaje, #AnaRivera, a la que amo y unos compañeros que ni en mis mejores sueños.. me llevo muchos AMIGOS con mayúsculas y muchos recuerdos y vivencias que ahora miro con cariño pero estoy segura de que con el paso de los años lo miraré con absoluto amor.. Han sido unos años tan felices! Compañeros, os adoro! Gracias por lo que me llevo de cada uno de vosotros..

Queda una cuarta temporada para el público, la mejor ya lo veréis! Un cierre por todo lo alto, como VELVET se merece! Gracias a todos por estar ahí desde el primer capítulo y esperar por esta cuarta con tantas ganas e ilusión.. Si no hay cambios, en septiembre "nos vemos", que la disfrutéis tanto como yo la he disfrutado! #Velvet #Velvet4 #VelvetTemporadaFinal