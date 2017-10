ESTA NOCHE A LAS 22:30 HORAS EN ANTENA 3

La complicidad fuera de la pequeña pantalla entre Daniel y Anna es tan fuerte como en la serie. El actor que interpreta el papel de Larbi en 'Tiempos de guerra' ha conectado en directo con todos sus fans y ha aprovechado la ocasión para piropear a Anna: "No he tenido mejor compañera para mi viaje". Tanto él como Anna agradecen el apoyo y respaldo que está teniendo la pareja y han asegurado que "van a vivir momentos muy bonitos". ¡Esto va para largo! No te pierdas el capítulo de esta noche, ¡a las 22:30 horas en Antena 3!